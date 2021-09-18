رئيس بنك التعمير والإسكان: قادرون على إثبات وجودنا في القطاع المصرفي

أشاد الإعلامي محمد موسى، بالتوسعات التي يشهدها بنك التعمير والإسكان، حيث افتتح البنك 12 مكتبا بمختلف فروعه بالقاهرة والمحافظات لخدمة كبار العملاء بالبنك، وشهد الافتتاح حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، حيث قال:" اليوم نعلن افتتاح المركز الأول بنك التعمير والإسكان ( إتش بي رويال ) مضيفا أنه تم بالتوازي فتح 11 فرعا آخرين عن طريق الفيديو كونفرانس في نفس الوقت.





وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات حسن غانم إلى أنهم يسعون خلال الفترة المقبلة للوصل إلى 24 فرعا لتقديم هذه الخدمة، موضحًا أن البنك يخدم عملائه عن طريق 100 فرع على مستوي الجمهورية، وسيكون حوالى 25% من الفروع ستقدم خدمة لكبار العملاء.



