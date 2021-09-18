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رئيس بنك التعمير والإسكان: قادرون على إثبات وجودنا في القطاع المصرفي
السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:26 ص
أشاد الإعلامي محمد موسى، بالتوسعات التي يشهدها بنك التعمير والإسكان، حيث افتتح البنك 12 مكتبا بمختلف فروعه بالقاهرة والمحافظات لخدمة كبار العملاء بالبنك، وشهد الافتتاح حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، حيث قال:" اليوم نعلن افتتاح المركز الأول بنك التعمير والإسكان ( إتش بي رويال ) مضيفا أنه تم بالتوازي فتح 11 فرعا آخرين عن طريق الفيديو كونفرانس في نفس الوقت.
وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات حسن غانم إلى أنهم يسعون خلال الفترة المقبلة للوصل إلى 24 فرعا لتقديم هذه الخدمة، موضحًا أن البنك يخدم عملائه عن طريق 100 فرع على مستوي الجمهورية، وسيكون حوالى 25% من الفروع ستقدم خدمة لكبار العملاء.
وأتم الإعلامي محمد موسى قائلا: إن بنك التعمير والإسكان يسير بخطة تحول بدأت من فترة، ويسعى للمنافسة كبنك تجاري، ويسعي أيضًا لتقديم جميع الخدمات التى يحتاجها الأفراد والشركات، مشيدا بتصريحات حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان (نحن قادرين على إثبات وجودنا في القطاع المصرفي) معلقا الحقيقة كلامه في مكانه وواقعي وهي دي الحالة اللي عليها بالبنك".