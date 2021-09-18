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حلمي بكر: طردت حمو بيكا من لجنة الاختبار "الموسيقيين" لهذا السبب
السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:27 ص
فجّر الموسيقار حلمي بكر، مفاجأة على الهواء مباشرة، كاشفا عن رد فعله حينما دخل مؤدي المهرجانات حمو بيكا للجنة اختبار في نقابة المهن الموسيقية.
وقال بكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن قام بطرد حمو بيكا من اللجنة وذلك لاعترافه بنفسه بأنه ليس مطربا، موضحا أن الغناء أصبح تهمة في الفترة الحالية، فمن يغني بشكل جيد يفضل، أما المغني السيئ ينجح ويستمر على الساحة الفنية.
وتابع، أنه يوجد بين مطربي المهرجانات أصوات جيدة، ولكن كلمات أغانيهم سيئة، وهناك أصوات سيئة وكلمات وألحان سيئة، وهو ما أفسد الذوق العام، موضحا أنه يجب على نقابة الموسيقيين الاتصال بالتلفزيون والإذاعة وإخبارهم بعد استضافة مؤديي المهرجانات في البرامج التلفزيونية والإذاعية لأنها تؤذي الجمهور، كما يجب عرض الأغاني الجيدة، فهناك رصيد كبير من الأعمال الفنية الغنائية التي تحسن الذوق العام وتطرد الأغاني السيئة.