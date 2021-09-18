Advertisements

بعد منع الغناء على "فلاشة".. "الموسيقيين": لن نسمح بتدني مستوى الفن"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:28 ص
بوابة الفجر
أكد الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على أهمية قرار إلغاء الغناء على فلاشة، لافتا أن العملة الجيدة ستقضي على الرديئة، بعدما تنكشف الأصوات على حقيقتها أمام الجمهور.

وأضاف "رمضان" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أغاني المهرجانات أمر طبيعة في ظل انتشار العشوائيات، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بكل قوة طاقة للقضاء على هذه الظاهرة.

وتابع الموسيقار أحمد رمضان، أن كل من البحراوي وشاكوش خرجوا على صفحاتهم بـ"السوشيال ميديا وعملوا فيديوهات هاجموا فيها بعض، وكل واحد رد على التاني، وكان ممكن تخلص هناك في الحفلة على كده".

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة ينافس كبار أوروبا على نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خروج كريم فهمي من العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 8 ساعات

بشرة سارة لنجم الأهلي قبل السوبر

منذ أقل من ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 18 ساعة

15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 ص

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:56 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements