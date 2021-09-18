بعد منع الغناء على "فلاشة".. "الموسيقيين": لن نسمح بتدني مستوى الفن"

أكد الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، على أهمية قرار إلغاء الغناء على فلاشة، لافتا أن العملة الجيدة ستقضي على الرديئة، بعدما تنكشف الأصوات على حقيقتها أمام الجمهور.





وأضاف "رمضان" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أغاني المهرجانات أمر طبيعة في ظل انتشار العشوائيات، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بكل قوة طاقة للقضاء على هذه الظاهرة.



