"الموسيقيين": بدأنا تطوير العشوائيات الغنائية

قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة بدأت تطوير العشوائيات الغنائية بعد خناقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي، مشدد على أهمية قرار إلغاء الغناء على فلاشة.





وأضاف "رمضان" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العملة الجيدة ستقضي على الرديئة، بعدما تنكشف الأصوات على حقيقتها أمام الجمهور، مشيرا إلى أن أغاني المهرجانات أمر طبيعة في ظل انتشار العشوائيات، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بكل قوة طاقة للقضاء على هذه الظاهرة.



