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طارق الشيخ: 90% من منشئي قنوات اليوتيوب تجار مخدرات

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
قال المطرب طارق الشيخ، إنه يمكن الرقابة على اليوتيوب من خلال متابعة الشركات التي تقوم بتحصيل أرباح القنوات التي يتم إنشائها عليها، وذلك من خلال طلب المختصين من تلك الشركات بعدم التعامل مع مغنيي المهرجانات أو أعمالهم الغنائية إلا بوجود كارنيه نقابة أو تصريح بالغناء.

وأضاف الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن 90% من منشئي قنوات اليوتيوب ومموليها هم تجار مخدرات وهذا يعد أحد وسائل غسيل الأموال.

وتابع، أن يمكن السيطرة على تلك الأزمة عن طريق مخاطبة الشركات بعدم تكويد أي أغنية دون وجود "المصنف" وتصريح الغناء أو كارنيه نقابة المهن الموسيقية وذلك للحد من فوضى قنوات اليوتيوب، "كل واحد يصحى من النوم الصبح يعمل قناة على اليوتيوب ويغني فيها".

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