محمد موسى يحرج طارق الشيخ على الهواء: غنيت مع موزة وهو موقوف ليه؟

أحرج الإعلامي محمد موسى، المطرب طارق الشيخ على الهواء، بسبب غنائه "ديتو" مع مؤدي المهرجانات أحمد موزة، وذلك لأنه ليس عضوا في نقابة المهن الموسيقية.





وقال الشيخ في رده خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه في البداية لم يكن يعلم بعدم حصوله على كارنيه نقابة الموسيقيين، بالإضافة لأنه يغني بشكل جيد، وحينما علم بالأمر نصحه بالتقدم بأوراقه للنقابة ليغني بشكل قانوني.



