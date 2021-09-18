Advertisements

طارق الشيخ عن إيقاف 23 "مطرب مهرجانات": "عليا الطلاق من بيتي شغالين"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
طالب الفنان طارق الشيخ، بضرورة فرض رقابة صارمة على الشركات التي تقوم بتحصيل الأرباح لقنوات اليوتيوب، وعدم نشر أي أغنية إلا بوجود مصنف عضو في نقابة المهن الموسيقية، وحظر إنشاء القنوات عبر المواقع التواصل المختلفة.

وأضاف الشيخ في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن 90 % من الممولين قنوات اليوتيوب للمهرجانات تجار مخدرات، مطالبا نقابة الموسيقيين بمخاطبة الشركات بعدم تكويد أي أغنية دون وجود "المصنف" وتصريح الغناء أو كارنيه نقابة المهن الموسيقية وذلك للحد من فوضى قنوات اليوتيوب، "كل واحد يصحى من النوم الصبح يعمل قناة على اليوتيوب ويغني فيها".

وعلق طارق الشيخ، على قرار إيقاف نقابة المهن الموسيقية، لـ 23 مطرب وفرقة مهرجانات شعبية، قائلا: عليا الطلاق من بيتي لسه شغالين، وعن مشاركته لمؤدي المهرجانات بعض الأعمال، أكد أنه لا يعلم بعدم حصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية.

أخبار تهمك

بشرة سارة لنجم الأهلي قبل السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خروج كريم فهمي من العناية المركزة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة ينافس كبار أوروبا على نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 ص

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:56 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements