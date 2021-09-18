طارق الشيخ عن إيقاف 23 "مطرب مهرجانات": "عليا الطلاق من بيتي شغالين"

طالب الفنان طارق الشيخ، بضرورة فرض رقابة صارمة على الشركات التي تقوم بتحصيل الأرباح لقنوات اليوتيوب، وعدم نشر أي أغنية إلا بوجود مصنف عضو في نقابة المهن الموسيقية، وحظر إنشاء القنوات عبر المواقع التواصل المختلفة.





وأضاف الشيخ في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن 90 % من الممولين قنوات اليوتيوب للمهرجانات تجار مخدرات، مطالبا نقابة الموسيقيين بمخاطبة الشركات بعدم تكويد أي أغنية دون وجود "المصنف" وتصريح الغناء أو كارنيه نقابة المهن الموسيقية وذلك للحد من فوضى قنوات اليوتيوب، "كل واحد يصحى من النوم الصبح يعمل قناة على اليوتيوب ويغني فيها".



