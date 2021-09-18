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جرحى بانفجار في منطقة دوشت برشي غربي العاصمة الأفغانية كابل

السبت 18/سبتمبر/2021 - 08:37 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بإصابة شخصين بانفجار في منطقة دوشت برشي غربي العاصمة الأفغانية كابل.

                      

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

 

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كابل جرحى انفجار أفغانستان

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