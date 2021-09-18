Advertisements

نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو

السبت 18/سبتمبر/2021 - 08:30 ص
برشلونة
برشلونة
أمل الحلفاوي
تأكد غياب سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الدور الأول من الدوري الإسباني الممتاز.

حيث أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن أجويرو كان يعاني من إصابة في ربلة الساق اليمنى منذ 8 أغسطس، وأصبح في المرحلة الأخيرة من العلاج.

وذكرت الصحيفة أن أجويرو بدأ التدريبات في صالة الألعاب الرياضية منذ أسبوع، وبات الآن يشعر بأنه في حالة جيدة، مشيرة إلى أنه سوف يتواجد في التدريبات الجماعية بداية من منتصف أكتوبر، بالاتفاق مع الأطباء والمدربين البدنيين.

ومن المتوقع أن يستمر أجويرو في المران الجماعي لمدة أسبوعين على الأقل، قبل خوض أول مباراة له مع برشلونة، وبالتالي غيابه عن الكلاسيكو المقرر إقامته يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر.

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو اجويرو

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ حوالي 12 ساعة

بشرة سارة لنجم الأهلي قبل السوبر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

حقيقة تعرض كريم بنزيمة لإصابة خطيرة

برشلونة يفلت من عقوبات "ميسي"

7 غيابات تضرب برشلونة

ضربة قاضية في برشلونة قبل الديربي والسوبر الإسباني

برشلونة يكشف مدة غياب آرثر.. وموعد عودة شتيجن

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 ص

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

12:56 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements