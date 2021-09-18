نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو

تأكد غياب سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الدور الأول من الدوري الإسباني الممتاز.





حيث أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن أجويرو كان يعاني من إصابة في ربلة الساق اليمنى منذ 8 أغسطس، وأصبح في المرحلة الأخيرة من العلاج.





وذكرت الصحيفة أن أجويرو بدأ التدريبات في صالة الألعاب الرياضية منذ أسبوع، وبات الآن يشعر بأنه في حالة جيدة، مشيرة إلى أنه سوف يتواجد في التدريبات الجماعية بداية من منتصف أكتوبر، بالاتفاق مع الأطباء والمدربين البدنيين.





ومن المتوقع أن يستمر أجويرو في المران الجماعي لمدة أسبوعين على الأقل، قبل خوض أول مباراة له مع برشلونة، وبالتالي غيابه عن الكلاسيكو المقرر إقامته يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر.



