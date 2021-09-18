آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز آخر تطورات ملف الصفقات الصيفية التي يجريها مسئولى القلعة البيضاء من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





الزمالك يحصل على خدمات أحمد أيمن منصور





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" نجح مجلس إدارة نادي الزمالك الزمالك في الحصول على خدمات أحمد أيمن منصور لاعب خط دفاع الفريق السماوي خلال الساعات الماضية.





وأوضح المصدر أن مسئولى القلعة البيضاء أنهوا الصفقة التبادلية مع بيراميدز بأنتقال محمد عبد الغني لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مقابل أحمد ايمن منصور لاعب بيراميدز بالإضافة إلى مقابل مادي يصل إلى 5 مليون جنيه.





موقف دونجا من الانتقال إلى الزمالك





وأشار المصدر في تصريحاته إلى أنه يقترب الإتفاق مع إدارة نادي بيراميدز من أجل ضم نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط السماوي خلال الفترة المقبلة في صفقة تبادلية أخرى، ولكنها تتوقف على موقف الفريق من تقييد اللاعبين خلال الفترة المقبلة.





وجاء ذلك عقب علم نادي الزمالك بمنعه م ن تقيد اللاعبين خلال الفترتين القادمين الخاصة بالميركاتو، بعد أزمة اللاعب حسام أشرف للعب الفريق السابق.



