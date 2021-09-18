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كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:00 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف الراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كارتيرون يوافق على رحيل عمر السعيد

حيث أكد المصدر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اعطي الضوء الأخضر لرحيل عمر السعيد مهاجم الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أنه تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية مما جعل المدير الفني يوافق على رحيله خلال الميركاتو الجاري.

ويذكر أن عمر السعيد مهاجم الزمالك كات في إعارة الموسم الماضي مع الجونة وظهر من خلالها بأداء رائع جعل مسئولى الزمالك يريدون عودته إلى الملكي مؤكدين أنه سيفيد الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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