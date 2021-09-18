في تصعيد بشأن صفقة الغواصات.. فرنسا تستدعي مبعوثيها من الولايات المتحدة وأستراليا

غرقت فرنسا في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع الولايات المتحدة وأستراليا يوم الجمعة بعد أن استدعت سفراءها من كلا البلدين بسبب اتفاق أمني ثلاثي أدى إلى إغراق عقد غواصة صممته فرنسا مع كانبيرا.





وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن القرار النادر الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء بسبب "الخطورة الاستثنائية" للأمر. وقالت أستراليا يوم الخميس إنها ستلغي صفقة بقيمة 40 مليار دولار تم توقيعها في 2016 لمجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية وستبني بدلًا من ذلك ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية على الأقل باستخدام التكنولوجيا الأمريكية والبريطانية بعد عقد شراكة أمنية ثلاثية، وصفتها فرنسا بأنها طعنة في الظهر.





وقال مصدر دبلوماسي في فرنسا إن هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها باريس سفراءها بهذه الطريقة. وقالت أستراليا، صباح السبت، إنها تأسف لعملية الاستدعاء، وأنها تقدر العلاقة مع فرنسا وستواصل التواصل مع باريس بشأن قضايا أخرى.





وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية ماريس باين في بيان إن "أستراليا تتفهم خيبة أمل فرنسا العميقة من قرارنا، الذي تم اتخاذه بما يتفق مع مصالح الأمن القومي الواضحة والمُعلن عنها". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن فرنسا "حليف حيوي" وإن الولايات المتحدة ستشارك في الأيام المقبلة لحل الخلافات.



