تعرف على تفاصيل مباراة برشلونة القادمة بالدوري الأسباني

يستضيف فريق برشلونة يوم الإثنين القادم 20‪-‬9 ، فريق غرناطة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الأسباني.





موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الأسباني





ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات،وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس الحاصلة على حقوق بث الدوري الأسباني.





ترتيب الفريقين بالدوري..





يحتل فريق برشلونة المركز السابع في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 7 نقاط، بينما يكون فريق غرناطة في المركز السابع عشر برصيد نقطتين فقط.





نتائج آخر مواجهات بين الفريقين..





يتفوق فريق برشلونة على فريق غرناطة في آخر 4 مواجهات جمعت بينهم، حيث فاز في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط وهي آخر لقاء جمع بينهم بالدوري الأسباني، وانتهت بنتيجة 2‪-‬1.





التشكيل المتوقع للفريق الكتالوني:





من المتوقع أن يبدء رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة المباراة، بطريقة اللعب 4-4-3 ويكون كالآتي:





في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: أراخو، جيرارد بيكيه، جارسيا، جوردي ألبا.

في خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، بيدري.

في خط الهجوم: مفيس ديباي، لوك دي يونج.



