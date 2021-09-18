في هذا الموعد.. حسين الجسمي يحيي حفلاً غنائياً في جدة

بمناسية اليوم الوطنى السعودي، وذلك يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم

خلاله باقة من أغانيه المميزة .



وفي سياق آخر، طرح حسين الجسمي مؤخرًا أغنية "بالبنط العريض"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي.



وكان الفنان حسين الجسمى، قد طرح في شهر رمضان الماضى ثلاثة أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها، وهما "رمضان فى مصر حاجة تانية"، و"سر السعادة"، و"هل هلالك".

يستعد الفنان حسين الجسمي اليوم لإحياء حفلاً غنائياً في جدة،