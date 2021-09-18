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الرعاية الصحية تشارك "الاعتماد والرقابة" الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:29 ص
السبكي
السبكي
منى صموئيل


تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، في الاحتفالية التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى2021، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية في يوم 17سبتمبر من كل عام.
لم يتم تحديد فئة بعينها
وأوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه في كل أعوام الاحتفال بيوم سلامة المرضى عالميًا، لم يتم تحديد فئة بعينها، إلا أنه في عام 2021 تم تحديد الأم ووليدها.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أطلقت احتفاليتها بهذا اليوم لهذا العام، تحت شعار "الرعاية الآمنة للأم والوليد"، فيما تشمل الفئة المستهدفة بالتوعية المرأة أثناء فترة الحمل، والأم ووليدها بعد وضعها لمولودها مباشرة.

وأشار إلى أن الأبحاث أكدت وفاة ما يصل إلى 810 امرأة في اليوم على مستوى العالم بسبب الحمل والولادة، بينما يمكن تجنب أسباب الوفاة من خلال اتباع الممارسات الصحية السليمة والمأمونة.
الالتزام بمعايير مكافحة العدوى
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مشاركته بهذه الاحتفالية تعكس حرص الهيئة على متابعة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بشكل عام، وما يخص المرأة ووليدها بشكل خاص، وذلك داخل كافة منشآتها الصحية والبالغ عددها 113منشأة بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، منهم 95 وحدة ومركز ووحدات صحة الأسرة، إضافة 18مستشفى تابعين لها بالمحافظات الثلاث.

ولفت السبكي إلى دأب الهيئة لتوفير مستشفيات متخصصة للمرأة ووليدها لرعايتهم طوال فترة الحمل، وعند الولادة وعقب الولادة رعاية متخصصة، ويدلل على ذلك تطوير مستشفياتها بمحافظات بورسعيد والأقصر، لتكون أماكن متخصصة ومتطورة وفقًا لأعلى معايير الجودة لتناسب هذا الغرض، مشيرًا إلى تخصيص الهيئة مستشفيين لرعاية المرأة ووليدها، وهما مستشفبي إيزيس التخصصي بالأقصر، وصحة المرأة(النساء والولادة سابقًا) ببورسعيد، وذلك بما يضمن تقديم الرعاية المتميزة للأم مولودها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، وبكل سهولة ويسر مع مراعاة كافة معايير الجودة العالمية بما فيها معايير مأمونية الخدمة الطبية المقدمة.

الكلمات المفتاحية

هيئة الرقابة الرعاية الصحية الاعتماد والرقابة

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