الصين تدخل منطقة الدفاع الجوي التايوانية بعد يوم من زيادة الميزانية العسكرية

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن سلاح الجو التايواني سارع يوم الجمعة إلى تحذير 10 طائرات صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي، في اليوم التالي لإعلان الجزيرة عن زيادة 9 مليارات دولار في الإنفاق العسكري لمواجهة التهديد الصيني.





اشتكت تايوان لمدة عام أو أكثر من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي، غالبًا في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي بالقرب من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان.ةوقالت وزارة تايوان إن أحدث مهمة صينية شملت 6 مقاتلات من طراز J-16 ومقاتلتين من طراز J-11 بالإضافة إلى طائرة واحدة مضادة للغواصات وطائرة استطلاع.





وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لتحذير الطائرات الصينية، بينما نُشرت أنظمة صواريخ لمراقبتها. وحلقت المقاتلات الصينية في منطقة قريبة من براتاس، بينما حلقت الطائرات المضادة للغواصات والاستطلاع في قناة باشي التي تفصل بين تايوان والفلبين، وفقًا لخريطة أصدرتها الوزارة.





تم نشر سفن حربية وطائرات إنذار مبكر وقاذفات يوم الجمعة في دوريات وتدريبات تهدف إلى تحسين القدرات القتالية المشتركة للجيش الصيني في المنطقة، حسبما قال متحدث باسم قيادة المسرح الشرقي في الصين في بيان يوم السبت. وجاء الحادث بعد يوم من اقتراح تايوان زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 8.7 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك على صواريخ جديدة، محذرة من الحاجة الملحة لتحديث الأسلحة في مواجهة "تهديد خطير" من الصين.





كما تزامنت الدوريات والتدريبات الصينية مع عبور مدمرة أمريكية في مضيق تايوان يوم الجمعة، وهو ما وصفته البحرية الأمريكية بأنه ممر "روتيني" عبر المياه الدولية. وقالت قيادة المسرح الشرقي، التي يعمل فيها الجيش الصيني بالخارج في شرق الصين، يوم السبت في بيان منفصل إن حاملة الطائرات الأمريكية باري تخضع للمراقبة طوال مسارها.



