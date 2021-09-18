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افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:27 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
افتتح متحف جاير أندرسون "بيت الكريتلية" النسخة الثانية من  المنتدى العالمي للفنانين التشكيليين الخميس الماضي والذي عرض لعدد من أعمال الفنانيين من قدامى المحاربين وذوي الهمم. 

ومن ناحيتها قالت ميرفت عزت مدير عام المتحف في تصريحات خاصة إلى الفجر، إن الأعمال عُرضت لعدد من قدامى المحاربين والذين أبدعوا في فنهم، وكذلك لعدد من ذوي الهمم وكذا مجموعة من الفنانين التشكيليين وكذلك مجموعة من صغار الفنانين التشكيليين من الأطفال. 

وتابعت عزت أن المعرض يأتي في إطار التواصل المجتمعي للمتحف، والذي يُعد من مهام المتاحف الرئيسية، والتي تعمل على رفع الوعي الأثري وتنمية الحس الفني، ورفع الوعي التاريخي. 

وشهد افتتاح المعرض مرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون "بيت الكريتلية"، والدكتور عادل عبد الرحمن  وكيل نقابة الفنانين النشكيليين، والدكتور علا يوسف، والدكتور حنان يوسف، والدكتورة منى شعير، والفنان الكبير محسن منصور، ولفيف من الإعلامين ومحبي الفن التشكيلي. 
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)
افتتاح "المنتدى العالمي للفن التشكيلي" بمتحف جاير أندرسون (صور)

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جاير اندرسون بيت الكريتلية اندرسون آلفجر

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