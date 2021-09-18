موعد مباراة إنتر ميلان ضد بولونيا اليوم السبت في الدوري الإيطالي

يترقب عشاق الكرة الإيطالية مباراة إنتر ميلان المقبلة في بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي





من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وبولونيا يوم السبت 18 سبتمبر 2021 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات DAZN 1HD Italia وLega Serie A YouTube ببث المباراة.





موقف إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي





يحتل بولونيا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة ويسعى بولونيا للمنافسة بقوة في الدوري في الموسم الحالي وخطف أحد المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.





في حين يحتل إنتر ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة ولكنه متفوق على بولونيا في عدد الأهداف ويطمح إنتر ميلان في إسعاد جماهيره من أجل المحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي بالإضافة إلى المنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



