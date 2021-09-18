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طلاب مصريون يحققون كشوفات أثرية في ألمانيا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
شارك عدد من الطلاب المصريين في برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة كولن بألمانيا للتبادل الثقافي والعلمي خاصة في المجال الأثري والطرق العلمية الصحيحة للتنقيب عن الآثار، وتسجيلها بشكل علمي، في إطار حرص الجامعات المصرية على التبادل الثقافي والعلمي بين نظيراتها في العالم. 

وفي هذا الإطار، قامت شركة "SPAU" الألمانية لتنقيب وتسجيل وترميم الاثار تحت إدارة Sascha Piffko بتدريب أربعة من الطلاب المصريين، وهم محمد صالح،  محمد نبيل،  محمد إبراهيم، وياسر فاروق، على الحفائر في عدة مواقع بألمانيا ترجع للعصر الحجري الحديث وكذلك العصر الحديدي. 

وقال صالح، أحد الطلاب المشاركين في البرنامج، إن تلك الحفائر نجحت في الكشف عن العديد من اللقى الأثرية الفخارية والعظمية والأدوات الحجرية وكذلك بعض البقايا الآدمية والحيوانية والنباتية. 

وأضاف انه من خلال دراسة تلك القطع الأثرية يمكننا معرفة شكل البيئة التي كان يعيش بها الإنسان في هذه الفترة وكذلك انواع الحيوانات ومتوسط عمر الإنسان في هذا المجتمع.
 
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي تضمن بعض الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف بألمانيا لمعرفة طرق العرض الصحيحة للقطع الأثرية وطريقة كتابة البطاقة التعريفية لكل أثر بشكل علمي شيق. 

وأوضح أن المنسق المصرى للبرنامج الدكتور مصطفي عطا الله بكلية الآثار جامعة القاهرة والمنسق الألماني  الدكتور كوبر ردولف؛  والدكتورة كارين كندرمان، من جامعة كولن بألمانيا اتفقوا على جعل مدة الحفائر العملية شهرين مع تغير المواقع كل شهر وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، وبرنامج الماجيستير مدته عامين حيث بدأ في 2019 وينتهي العام الحالي. 

وأعرب صالح عن سعادته وفخره باشتراكه في مثل هذه  البرامج العلمية المميزة التي تعد احد توجهات الدولة الجديدة لبناء سواعد مصرية ذات خبرة وعلى دراية بكل السبل والطرق العلمية  الحديثة في كافة المجالات الحيوية التي تحتاج إليها الدولة المصرية.

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مصر المانيا الاكتشافات الاثرية الاثار اثار مصرية قديمة

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