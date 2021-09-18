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زلزال قوي يضرب ولاية كاليفورنا الأمريكية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:11 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

ضرب زلزال بقوة 4,3 درجة على مقياس ريختر ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

 

وبحسب الهيئة الأمريكية، تم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 02:58 صباح اليوم السبت بتوقيت غرينيتش على بعد كيلومترين غربي مدينة كارسون في مقاطعة لوس أنجلوس، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 11,9 كيلومتر.

 

وقد ذكرت "سي أن أن"، أن سكان مدينة لوس أنجلوس والمدن المحيطة بها شعروا بالهزات الأرضية، مضيفة أنه لم تصل حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

الكلمات المفتاحية

ولاية كالبفورنا زلزال أمريكا

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