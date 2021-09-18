أسماء أبو اليزيد تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







ظهرت أسماء وهي مرتدية فستان طويل باللون الأسود به نقاط بيضاء، يتسم بوجود فتحة ساق كبيرة من الأمام، تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وحرصت على وضع مكياجاً هادئاً يتناسب مع جمالها.



يذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "الأخيار 2" وهو من بطولة أحمد مكي، كريم عبد العزيز، هشام جمال، إنجي المقدم، بشري، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، ومن إخراج بيار ميني، تأليف هاني سرحان.