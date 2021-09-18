"الشباب والرياضة" تختتم ماراثون محمية وادي دجلة بمشاركة ٥٠٠ متسابقا من ٢٣ جنسية





تحت إشراف ورعاية وزارة الشباب والرياضة، نظمت مجموعة try factory والإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، ماراثون محمية وادي دجلة للعام الثالث على التوالي بمشاركه ٥٠٠ متسابق من ٢٣ جنسية مختلفة.





انقسم الماراثون إلي ثلاث مسافات "٥ كيلو متر، ١٠ كيلو متر، ٢١ كيلو متر"، تم تطبيق أكواد مجلس الوزراء والاتحاد المصري لألعاب القوى في تنظيم الفاعليات من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ علي صحة وسلامة المشاركين.





جاء تنظيم الماراثون الرياضي في ضوء استراتيجة ورؤية وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة والمشروعات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.





وتقوم وزارة الشباب والرياضة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنظيم عدة ماراثونات رياضية بشكل أسبوعي بالتعاون مع مختلف الروابط والكيانات الرياضية ، فضلاً عن إقامة ماراثونات رياضية للجاليات الأجنبية المقيمة بمصر وتنفيذها بالمناطق الأثرية والسياحية التي تمتاز بها مصر ترويجياً للسياحة المصرية من خلال ممارسة الرياضة.



