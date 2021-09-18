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نوران جوهر تتوج بلقب بطولة مصر الدولية للإسكواش

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:28 ص
نوران جوهر
نوران جوهر
الفجر الرياضي
توجت البطلة المصرية "نوران جوهور"  لاعبة أندية وادي دجلة والمصنفة الثانية على مستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش ببطولة مصر الدولية للاسكواش2021، بعد أن استطاعت أن تقتنص الفوز من نظيرتها المصرية "نور الشربيني" المصنفة الأولى على مستوى العالم.

واستمرت المباراة (أكثر من 60 دقيقة ) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3-2) بواقع نقاط 11-7 و11-4 و5-11 و7-11 و12-10.

الجدير بالذكر أن النسخة الحالية للبطولة هي الثالثة لبطولة مصر الدولية للاسكواش وتقام بمنطقة سفح الأهرامات والتي  بدأت يوم الجمعة 10 سبتمبر وتستمر حتي يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار وتشهد البطولة مشاركة 96 لاعباً ولاعبة ويبلغ مجموع جوائزها 295 ألف دولار لفئة النساء ومثلهم للرجال.

الكلمات المفتاحية

نوران جوهر مصر الدولية رياضة الاسكواش

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