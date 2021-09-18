تحول مفاجئ في حالة الطقس اعتبارا من الغد (فيديو)

قالت منار غانم، متنبئة جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار، ولكن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة، منوهة بأنه اعتبارا من الغد ستتعرض البلاد لموجة حارة.

الاثنين والثلاثاء سيكونان ذروة الموجة الحارة

وأشارت "منار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء سيكونان ذروة الموجة الحارة، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 36 درجة على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال البلاد، بينما ستصل الحرارة على محافظات جنوب البلاد إلى 42 درجة.

فصل الخريف سيبدأ يوم 22 سبتمبر

ولفتت إلى أن فصل الخريف سيبدأ يوم 22 سبتمبر والطقس سيكون مائل للبرودة ويمكن حيها زيادة قطعة إضافية في الملابس خاصة للأطفال.

