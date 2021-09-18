Advertisements

تحول مفاجئ في حالة الطقس اعتبارا من الغد (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
هدى عبدالرازق
قالت منار غانم، متنبئة جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد حالة من الاستقرار، ولكن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة، منوهة بأنه اعتبارا من الغد ستتعرض البلاد لموجة حارة.
الاثنين والثلاثاء سيكونان ذروة الموجة الحارة
وأشارت "منار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء سيكونان ذروة الموجة الحارة، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 36 درجة على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال البلاد، بينما ستصل الحرارة على محافظات جنوب البلاد إلى 42 درجة.
فصل الخريف سيبدأ يوم 22 سبتمبر
ولفتت إلى أن فصل الخريف سيبدأ يوم 22 سبتمبر والطقس سيكون مائل للبرودة ويمكن حيها زيادة قطعة إضافية في الملابس خاصة للأطفال.

الكلمات المفتاحية

طقس حار طقس اليوم طقس درجات الحرارة الطقس

أخبار تهمك

بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

منذ حوالي 8 ساعات

نجم منتخب مصر السابق يحقق حلمه

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أمير توفيق ينهي الاتفاق مع معلول بشأن تجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يتجه لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ ثلث ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

حقيقة غياب صفقة الأهلي الجديدة عن كأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:38 ص

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements