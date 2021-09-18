علي فرج يتوج بلقب بطولة مصر الدولية للإسكواش





توج البطل المصري "علي فرج" لاعب أندية وادي دجلة والمصنف الأول على مستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش ببطولة مصر الدولية للاسكواش2021.





وذلك بعد أن استطاع أن يقتنص الفوز من نظيرته المصري "محمد الشوربجي" المصنف الثاني على مستوى العالم، في مباراة استمرت المباراة (74) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3-2) بواقع نقاط (6/11) (9/11.) (11/2) (11/6) (11/6).





الجدير بالذكر أن النسخة الحالية للبطولة هي الثالثة لبطولة مصر الدولية للاسكواش وتقام بمنطقة سفح الأهرامات والتي بدأت يوم الجمعة 10 سبتمبر وتستمر حتي يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 وتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار وتشهد البطولة مشاركة 96 لاعباً ولاعبة ويبلغ مجموع جوائزها 295 ألف دولار لفئة النساء ومثلهم للرجال.



