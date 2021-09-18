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وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:32 ص
محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري
محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري
مصطفى الملاح
تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس علي منوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة يستعرض أهم المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها حاليًا.

وصرح "عبد العاطي" بأن الهيئة المصرية العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقًا للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة في مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.

وأشار "عبدالعاطي" إلى أن التقرير أوضح أن هيئة المساحة تشارك فى أعمال لجنة استرداد أراضي الدولة بجميع محافظات الجمهورية من خلال لجان التثمين ولجان الفحص حيث بلغ إجمالي المعاينات أكثر من 112 ألف طلب في جميع محافظات الجمهورية.

توسعة مصارف غرب الدلتا
وقال وزير الري إن الهيئة تقوم بتنفيذ الأعمال المساحية اللازمة لتوسعة مصارف غرب الدلتا، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حوالي 150 كيلومتر بمحافظات "البحيرة – الإسكندرية – مطروح"، كما تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المساحية اللازمة لـ 11 محطة رفع على تلك المصارف وذلك ضمن خطة الوزارة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا.


كما تقوم هيئة المساحة بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لإنشاء خرائط طبوغرافية رقمية بمقياس رسم ١ 1000 للمناطق الغير مخططة بالإسكندرية لإستخدامها في أعمال التطوير بالمحافظة بالإضافة لتحديث الخرائط المساحية "الورقية والرقمية" بمقياس رسم ١ 5000 بمسطح إجمالي قدره 2500 كيلومتر مربع.

اعتماد الخرائط المساحية
وأضاف الوزير أن الهيئة تتعاون مع شركات القطاع الخاص في إنشاء ومراجعة واعتماد الخرائط المساحية طبقــًا للمواصفات القياسية المصرية التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة والتي قامت الهيئة بتحديثها عام 2020 والخاصة بعملية إنتاج الخرائط المساحية.

كما تقوم الهيئة بتوفير جميع الأطالس والخرائط المساحية "الطبوغرافية والتفصيلية" التي تطلبها مكتبة الإسكندرية للعرض بالمكتبة ولاستخدامها في أعمال البحث والاطلاع وجميع أغراض البحث العلمي للمترددين على المكتبة.
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا
وزير الري: تنفيذ أعمال مساحية بأطوال 150 كم لتوسعة مصارف غرب الدلتا

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