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إحالة قضية هتك عرض طفلة على يد إمام وخطيب بالدقهلية للجنايات

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:34 ص
المتهم
المتهم
محمد كشك
أصدر المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية قرارا يفيد بإحالة قضية هتك عرض طفلة علي يد إمام وخطيب مسجد بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، لمحكمة الجنايات.

إحالة قضية هتك عرض طفلة الدقهلية للجنايات 
 جاء قرار الإحالة بعدما اتهمته ربة منزل، بالتعدي جنسيًا على كريمتها، وهتك عرضها وذلك في أثناء حضورها درس تحفيظ القرآن في منزله.

وواجهت النيابة العامة المتهم بأقوال الأم في محضر الشرطة، وأنَّه هتك عرض طفلتها الصغيرة التي لا تتعدى 10 سنوات حال ترددها على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم.

وباشر المستشار أمير عبدالمنعم، وكيل النائب العام بإشراف المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة طلخا، والمستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، التحقيقات، ونفى المتهم في أقواله تعديه على الطفلة جنسيًا، وأنَّ ما حدث "لم يتعد سوى التلامس وقبلات فقط"، حسب اعترافه.

وجاء تقرير الطب الشرعي يؤكد تعرض الطفلة لـ"اعتداء حديث".

حبس المتهم 
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لبيان وجود هتك عرض من عدمه، وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكّد أنَّ الطفلة تعرضت إلى "اعتداء جنسي حديث" وهو ما يتماشى مع مذكرة النيابة العامة.

وأكّدت الأم، في أقوالها أمام النيابة العامة، أنَّ كريمتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم إلا أنَّه تخلى عن آدميته، وبدأ هتك عرض طفلتها، وظل الأمر إلى أن علمت بما يحدث فأبلغت الشرطة عما يحدث وحررت المحضر اللازم ضد المتهم بمركز شرطة طلخا.

وأوضحت الأم، أنَّ المتهم هتك عرض طفلتها عقب انصراف باقي الأطفال، واستغل أنَّ والد الطفلة متوفى وأنَّها يتيمة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكّن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وتمّ تحرير المحضر رقم 10565 جنح طلخا لسنة 2021.


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قضية هتك عرض طفلة الدقهلية الجنايات

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