تعرف على تفاصيل حفل عاصي الحلاني وإدوارد

يستعد كل من عاصي الحلاني وإدوارد لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في شرم الشيخ، وذلك يوم الإثنين المقبل.



وفي سياق آخر أحيا الفنان إدوارد مؤخرًا حفلاً غنائياً مع فرقة جيبسي في الساحل الشمالي، بعد غياب دام إلى سنوات طويلة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان إدوارد مسلسل"نسل الأغراب" الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب ،فردوس عبد الحميد، احمد مالك، أحمد داش، وغيرهم من الفنانين، إخراج محمد سامي.