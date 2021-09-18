Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الدقهلية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:37 ص
لحوم
لحوم
محمد كشك
استقرت أسعار اللحوم، اليوم السبت، في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار اللحوم الكندوز
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.

سعر كباب الحلة
وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدي 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدي 120-130 جنيها.

أسعار الموزة الكندوز
واستقرت أسعار الموزة الكندوز، تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الأستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

بينما سجلت أسعار اللحوم في منافذ ضد الغلاء وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية من ٧٥: ٨٥ جنيها الكيلو.

الكلمات المفتاحية

لحوم سعر اللحوم أسعار اللحو أسعار

أخبار تهمك

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

نجم منتخب مصر السابق يحقق حلمه

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة غياب صفقة الأهلي الجديدة عن كأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. برشلونة يتجه لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أمير توفيق ينهي الاتفاق مع معلول بشأن تجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:38 ص

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements