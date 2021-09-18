نجم منتخب مصر السابق يحقق حلمه

تحدث عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، عن توليه منصب في الجهاز الفني لنادي روما الإيطالي، رفقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.





نجم مصر السابق يرافق مورينيو في روما





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن عبد الستار صبري أصبح قاب قوسين أو أدنى من تواجده مع مورينيو داخل الفريق الإيطالي".





وقال عبد الستار صبري "تلقيت اتصالًا من بعض أفراد الجهاز المعاون لجوزيه مورينيو، جميعهم أصدقاء لي".





وشدد "كما أنني على تواصل مستمر مع مورينيو، السفر إلى إيطاليا سيكون خلال أيام لحسم الاتفاق وكافة الأمور بشكل رسمي".





وأتم "بعد الانتهاء من كل شيء، سأقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل، سعيد بالتجربة وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة



