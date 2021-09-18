Advertisements

نجم منتخب مصر السابق يحقق حلمه

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:31 ص
عبد الستار صبري
عبد الستار صبري
الفجر الرياضي
تحدث عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق، عن توليه منصب في الجهاز الفني لنادي روما الإيطالي، رفقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

نجم مصر السابق يرافق مورينيو في روما

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، فإن عبد الستار صبري أصبح قاب قوسين أو أدنى من تواجده مع مورينيو داخل الفريق الإيطالي".

وقال عبد الستار صبري "تلقيت اتصالًا من بعض أفراد الجهاز المعاون لجوزيه مورينيو، جميعهم أصدقاء لي".

وشدد "كما أنني على تواصل مستمر مع مورينيو، السفر إلى إيطاليا سيكون خلال أيام لحسم الاتفاق وكافة الأمور بشكل رسمي".

وأتم "بعد الانتهاء من كل شيء، سأقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل، سعيد بالتجربة وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة

الكلمات المفتاحية

عبد الستار صبري رياضة جهاز مورينيو

أخبار تهمك

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

بعد فتواه الجنة ليست حكرًا على المسلمين.. كريمة يخرج الدليل من القرآن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة غياب صفقة الأهلي الجديدة عن كأس السوبر

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر السابق يحقق حلمه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

أمير توفيق ينهي الاتفاق مع معلول بشأن تجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عبد الستار صبري: مورينيو "كسرني" في بنفيكا.. و"رونالدو" تمنى الوصول لمستواي

عبد الستار صبري: رونالدو كان يعتبرني مثلاً أعلى له

عبدالستار صبري: مورينيو كان يضطهدني.. ولون بشرتي سر تجاهل الإعلام المصري

مورينيو يفتح الباب أمام رحيل نجم توتنهام

مورينيو كلمة السر.. نجم يوفنتوس يقترب من توتنهام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:38 ص

الصحة تفجر مفاجأة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة (فيديو)

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

02:46 م

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الزمالك

09:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements