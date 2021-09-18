برلماني يطالب بحسن استغلال الاكتشافات الأثرية للترويج للقطاع بشكل أفضل







تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمواقع والاكتشافات الأثرية التي يتم كشف النقاب عنها خلال الفترة الأخيرة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية بشكل دورى.





عام الاكتشافات الأثرية



وأوضح محسب، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، حيث أطلق البعض على عام 2021 أنه عام الاكتشافات الأثرية، وأبرز هذه الاكتشافات مدينة «صعود آتون» المفقودة تحت الرمال التي تعد من أهم وأعظم المعالم، بالإضافة إلى كشف النقاب عن معالم أثرية في منطقة سقارة، تعود إلى أكثر من 3600 عام قبل الميلاد، وعدد من المباني المشيدة من حجر «البازلت»، ومنحوتة في الصخر، وأخرى مشيدة من الطوب اللبن، في جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية، واكتشاف 16 دفنة من المومياوات في مدينة الإسكندرية ترجع إلى فترة الحكم اليوناني والروماني وغيرها الكثير.





حسن الاستغلال



وتابع عضو مجلس النواب:" كل هذه الاكتشافات وغيرها دليل على الجهد العظيم المبذول من المتخصصين، ولكن في المقابل يجب أن يكون هناك حسن استغلال لهذه الاكتشافات بما يعود على قطاع السياحة بالنفع المطلوب، فعلى الرغم من أننا نمتلك معالم أثرية كبيرة على مستوى العالم إلا أننا نفتقد للتسويق الجيد".



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع خطة للتسويق، سواء لقطاع السياحة بشكل عام، وللمواقع والاكتشافات الأثرية بشكل خاص، مقترحا تدشين مؤتمرات صحفى عالمى لهذه الاكتشافات، وتوجيه دعوات لكبار الشخصيات والفنانين والرياضيين للترويج للقطاع وتشجيع السياحة واستغلال المقومات غير المستغلة في واحد من أبرز القطاعات التي تدر عملة صعبة وتساهم في سد عجز الموازنة وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل غير مباشر.