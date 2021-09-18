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الغزل والنسيج: هذا العام يعد سنة فارقة في تاريخ القطن (فيديو)
السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:41 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس شركة الغزل والنسيج، إن أسعار محصول القطن هذا العام تشهد قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل السعر إلى 4630 مقابل 2400 جنيه العام الماضي.
وأشار "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن هذا العام يعد سنة فارقة في تاريخ القطن، في ظل تطبيق منظومة زراعة القطن في مصر، لافتا إلى أنه تم فتح المزادات بسعر مرتبط بالأسعار العالمية.
وأضاف، "هدفنا الوصول للمزارعين للحصول على حقوقهم، بعيدًا عن الحلقات التسويقية، وبالتالي الفلاح كان يتظلم، وهناك 200 مركز تجميع، حيث يتقدم المزارع بالبطاقة والحيازة ويحصل على الأكياس المناسبة".