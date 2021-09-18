جامعة سوهاج تشارك في ملتقى التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي



كان ذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.





رئيس جامعة سوهاج يشيد بتطوير منظومة الجامعات

وأشاد عبد الخالق بالدور الذي تقوم به الوزارة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، في تطوير منظومة الجامعات في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المحاور والموضوعات التي تناولها المنتدى، دارت حول التحول الرقمي وتطبيقاته في التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أحد أولويات الحكومة المصرية، بهدف مواكبة الثورة التكنولوجية الهائلة، والتي تعد من أهم مظاهر التقدم الإنساني.



التحول الرقمي

وأشار عبد الخالق أن المنتدى جاء في ضوء الإستراتيجية القومية للتحول الرقمي وتوجهات الدولة المصرية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ويهدف إلى تعزيز ووضع آليات لتطبيق ثقافة التحول الرقمي بالمجتمع الأكاديمي.



شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج في فعاليات ملتقى التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي، والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنظمه الوزارة، ضمن فعاليات التطوير الشامل التي تشهدها منظومة التعليم العالي، وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة (16-17سبتمبر الجاري) بالعين السخنة.