التحفظ على 4 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالإسكندرية

التحفظ على 4 آلاف لتر سولار مدعم





الغش التجاري

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 22.220 لتر سولار مدعم داخل مخزن بدون ترخيص قبل التربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع أعلاف بمنطقة برج العرب، لحيازته وتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم بقصد بيعة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر بداخله علي 4000 لتر من السولار المدعم داخل مكعبات بلاستيكية بدون تصريح من الجهات المختصة، وحيازة 4970 كيلو مادة سرسة معبأة داخل أجولة بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وحيازة 1000 لتر زيت سمسم داخل مكعب بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات تجارية ومجهولة المصدر، قبل بيعه بالأسواق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.