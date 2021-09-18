فيفي عبده تكشف عن قصة حبها لشاب هندي

تحدثت الفنانة فيفي عبده أمس في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc عن علاقتها مع شاب هندي وأنا أحبتة وسافرت مع إلي الهند مشيرة إلي أنه كان يتمتع بمستوى مادي عالٍ، وأنها كذبت عليه بأنها غنية، ولكنها لم تتزوجه منه بسبب وفاة والدها.





أوضحت فيفي عبده خلال لقائها مع وفاء الكيلاني: تعرفت على شاب هندي في لندن، أول ما شافني قالي أنتِ مصرية، قلت له أيوة، وقال لي أنتِ ملكة لأني طويلة، وكان بيقرأ كلام بالعربي من القاموس، لكى يعرف يتفاهم معايا.





وتابعت فيفي عبده: عزمني إني أسافر معه إلى الهند، وبالفعل سافرت، واكتشفت لما روحت إنه غني جدًا، ويتمتع بمستوى مادي عالٍ، وكنت بركب معاه العربية، وأول ما كان يرى البقرة ماشية، كان بيقف بالعربية احترامًا لها، وما كنتش أعرف ليه!، وكان بيرتدي ملابس نفس لون العربية، معلقة: كان باشا.





يذكر أن الفنانة فيفي عبدو شاركت في السباق الرمضاني الماضي في برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو من إخراج طارق فهمي، عاطف المحلاوي، ومن تأليف مصطفي أحمد، محمد فانيليا.