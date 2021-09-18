قبل طرحها.. تعرف على كلمات أغنية"طافية سيجارة"لطارق الشيخ

دوسي على قلبي اللي حبك بيعي فيا استرخصي، انتي حاجة بجد تافهة وكنت بشوفها غير كده انتي شيء للأسف ضاع واتنسف وخلاص كده، انتي رخصية ومتسويش .





يستعد الفنان طارق الشيخ لطرح أغنية جديدة له بعنوان "طافية سيجارة" عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".أغنية طافية سيجارة" من كلمات أمير الحصرى وألحان طارق السفاح، توزيع فهد.وتقول كلمات الأغنية:يالا افتري واتبطري عليا قد ما تقدري، موتي الحب اللي بينا اتغرى تاني اتكبري، يالا اجرحينى واخلصي اللي مني استنقصي