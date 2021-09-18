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تسجيل 35662 إصابة جديدة بكورونا في الهند

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم السبت، تسجيل 35662 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد يوم من تسجيل رقم قياسي غير مسبوق بتطعيم 25 مليون شخص.

 

وقالت السلطات الصحية الهندية، إنه تم إعطاء 466 جرعة لقاح مضاد لكورونا في الثانية لتسجل رقماً قياسياً بلغ 25 مليون جرعة تطعيم لأول مرة يوم الجمعة.

 

وأضافت الصحة الهندية على موقع تويتر إن عدد الجرعات التي تم تقديمها يوم 17 سبتمبر(أيلول) يعادل "عدد سكان أستراليا".

 

وأعلطت الصين، اللقاح لأكبر عدد من الأشخاص وهو 7ر24 مليون شخص في يوم واحد خلال شهر يونيو (حزيران).

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