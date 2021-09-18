أستاذ مناعة: 1 من 100 ألف طفل قد يصاب بمرض مزمن نتيجة كورونا (فيديو)

قال الدكتور حازم غنيم، أستاذ الأمراض المعدية والمناعة، إن متحور دلتا انتشر في معظم بلدان العالم، وأدي إلى زيادة انتشار الفيروس بين الأطفال.





وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن الأطفال ما زالوا الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بينما فئة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضه للإصابة والوفاة بفيروس كورونا.





ولفت أستاذ الأمراض المعدية والمناعة، إلى أن النسب تشير إلى أن 1 من بين 100 ألف طفل قد يصاب بأمراض مزمنة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن هيئة الدواء والتغذية فى الولايات المتحدة الأمريكية أجازت لقاح فايزر وموديرنا للأطفال من سن 12 سنة لـ 16 سنة، موضحًا أن هذا بدء منذ شهور قليلة واثبت نجاحه وفاعليته.



