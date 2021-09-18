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أستاذ مناعة: 1 من 100 ألف طفل قد يصاب بمرض مزمن نتيجة كورونا (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حازم غنيم، أستاذ الأمراض المعدية والمناعة، إن متحور دلتا انتشر في معظم بلدان العالم، وأدي إلى زيادة انتشار الفيروس بين الأطفال.

وأشار "غنيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم السبت، إلى أن الأطفال ما زالوا الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بينما فئة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضه للإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

ولفت أستاذ الأمراض المعدية والمناعة، إلى أن النسب تشير إلى أن 1 من بين 100 ألف طفل قد يصاب بأمراض مزمنة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن هيئة الدواء والتغذية فى الولايات المتحدة الأمريكية أجازت لقاح فايزر وموديرنا للأطفال من سن 12 سنة لـ 16 سنة، موضحًا أن هذا بدء منذ شهور قليلة واثبت نجاحه وفاعليته.

وأوضح أن بعض اللقاحات الصينية تم إيجازاها للاطفال من سن 3 سنوات لامان اللقاحات التى لديهم، حيث أن كوبا أيضًا بدأت تطعيم الاطفال من سن سنتين بسبب الوضع الوبائي لديهم، وهناك دول مثل الامارات وتشيلي وكوبا بدأت فى اعطاء اللقاحات الامنه التى تحتوي على الفيروس المعقد مثل اللقاح الصين من سن 3 سنوات.

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مناعة مستجدات كورونا فيروس كورونا امراض الصحة المصرية

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