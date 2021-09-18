مفاجأة.. برشلونة يتجه لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة

دخل برشلونة في منافسة مع غريمة التقليدي ريال مدريد من أجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الموسم المقبل.





برشلونة يتجه لخطف صفقة ريال مدريد المنتظرة





ومن المقرر أن ينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض الشياطين الحمر من أجل التجديد.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اسم بوجبا ظهر في محادثات بين خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ومينو رايولا وكيل اللاعب الفرنسي.





وتابعت الصحيفة، أن رايولا قال للابورتا إنه متأكد من وجود مزايدة قوية من الأندية الكبرى على ضم بوجبا خلال الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة، أن رايولا وعد لابورتا، في حالة تقديم برشلونة لعرض، فإنه سيحاول إقناع بوجبا بالبت في اقتراح البلوجرانا قبل أي عروض أخرى.





وأوضحت الصحيفة، إن برشلونة عليه التغلب على ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس للفوز بخدمات بوجبا في الموسم المقبل.



