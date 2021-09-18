Advertisements
نجم الزمالك السابق عن الصفقة التبادلية المحتملة مع بيراميدز: "هاتبقى جريمة"
السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:01 ص
الفجر الرياضي
علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على إمكانية الصفقة التبادلية بين الفارس الأبيض وبيراميدز هذا الصيف.
وتشير تقارير إلى إمكانية وجود صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بموجبها ينتقل مدافع الأبيض محمد عبد الغني إلى الفريق السماوي.
وكتب أحمد عيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "هاقولها تاني هتبقى جريمة" في إشارة إلى تغريدة سابقة له.
وكان عبد الملك كتب تغريدة منذ عام تقريبا وجاء فيها: "اي كلام بخصوص مبادلة محمد عبد الغني او بيعه او اعارته من وجهة نظري هيبقي اكبر غلطة انت عاوز تجيب مساك يضيف للي عندك وعبد الغني من احسن ٣ او ٤ مساكين في مصر ومستقبل الزمالك ومصر في المكان ده فا الي هيجي مش احسن منه".