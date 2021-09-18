نجم الزمالك السابق عن الصفقة التبادلية المحتملة مع بيراميدز: "هاتبقى جريمة"

علق أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على إمكانية الصفقة التبادلية بين الفارس الأبيض وبيراميدز هذا الصيف.





وتشير تقارير إلى إمكانية وجود صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بموجبها ينتقل مدافع الأبيض محمد عبد الغني إلى الفريق السماوي.





وكتب أحمد عيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "هاقولها تاني هتبقى جريمة" في إشارة إلى تغريدة سابقة له.



