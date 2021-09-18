استشاري صحة نفسية: معظم المنتحرين من سن 15 لـ 25 سنة (فيديو)

كشف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار، قائلا إن 35% من المنتحرين يعانون الاكتئاب والوسواس وانفصام الشخصية، والمنتحر يعاني خلل عقلي أو خلل إدراكي، وبالتالي هو لم ينتحر بإرادته، مضيفًا أن معظم المنتحرين من سن 15 لـ 25 سنة.





وقال "هندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم السبت، إن الانتحار يكون بناء على عوامل متراكمة تبدأ من مرحلة الطفولة، نتيجة التجاهل والمعارك والضغوط التي يتم مجابهتها.





وأضاف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن 3% من الأطفال يصابون بالاكتئاب، مشيرًا إلى أن مصر آخر دولة عربية في حالات ومعدلات الانتحار.