أمن القاهرة يقدم المساعدة لمواطنة مسنة لصرف المعاش الخاص بها





صرف معاش مسنة

على الفور تم الانتقال لمحل إقامتها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم اتخاذ إجراءات صرف المعاش الخاص بها.



وقد لاقى ذلك قبول واستحسان المواطنة وقدمت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لمطلبها.





وزارة الداخلية

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.



تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات (مسنة) مقيمة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وقررت بطلب المساعدة فى صرف المعاش الخاص بها لعدم قدرتها على الانتقال بمفردها نظرًا لحالتها الصحية.