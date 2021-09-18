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ضبط المتهم بإدارة مصنع تطريز بدون ترخيص بالنزهة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 11:57 ص
الأمن
الأمن
هبة عبدالحفيظ

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع تطريز كائن بدائرة قسم شرطة النزهة) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كمية كبيرة من الأقمشة
 وعُثر بداخل المخزن على (كمية كبيرة من الأقمشة والخامات والستائر- عدد من الملصقات- "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" ماكينات وأدوات التصنيع).
اعتراف المتهم
و بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما الجرائم التموينية المتنوعة

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر النزهة إدارة مخزن بدون ترخيص

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