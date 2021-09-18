القبض على المتهم بالنصب والإاتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج



نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من (بعض المواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية) بقيام (أحد الأشخاص) بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها.



التحريات وجمع المعلومات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية دون الوفاء بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهتة إعترف بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.