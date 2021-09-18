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قتلى في ثلاثة انفجارات استهدفت آليات تابعة لحركة طالبان في أفغانستان

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:00 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بمقتل 3 أشخاص في ثلاثة انفجارات استهدفت آليات تابعة لحركة طالبان في عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

 

وقد أسفرت الانفجارات عن وقوع 3 قتلى وأكثر من 18 جريحا.

 

وأوضح مسؤولون بالشرطة، أن قنبلة لاصقة انفجرت يوم السبت في العاصمة كابول ما أدى إلى إصابة شخصين. ولم يتضح على الفور هدف قنبلة كابول.

 

ووقع الانفجار الأول في منطقة داشتي برشي، وخلف قتلى وإصابات، أما الانفجار الثاني فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه.

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