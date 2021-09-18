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بعد إقالة مدير مستشفى العباسية.. برلمانية تشكر الحكومة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:01 م
مستشفى العباسية
مستشفى العباسية
عبداللطيف هيبة


تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإستجابة لطلب الإحاطة حول الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين، مما تسبب في إقالة مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية لهذا السبب.
مستشفى الصحة النفسية بالعباسية
وأشارت عبد الحليم، خلال البيان الصادر لها، إلى أن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية واحدة من المستشفيات التي تلعب دورا كبيرا في أداء خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لآلاف المرضى سنويًا ما يجعلها محط أنظار المجتمع دائمًا، وبالرغم من ذلك إلا أنها كانت تعاني من الفساد لسنوات طويلة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه تم إنشائها عام 1883 ومساحتها الحالية تبلغ 68 فدانا، وقد كانت قصرا لأحد الأمراء، وتم ضمها لديوان عام وزارة الصحة 21 سبتمبر 1997 بناء على قرار جمهوري، ثم صدر قرار وزاري تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦ تم اعتبار مباني المستشفى أثر تاريخى ﻻيجوز التعرض له.

طلب الإحاطة

وكانت قد طالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التحرك لوقف محاولات الاستيلاء على أراضي المستشفي بالمخالفة للقانون واللوائح وأيضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفي لجهات غير صحية واستغلالها في مشروعات تجارية، حيث أن ذلك انتهاك لحقوق المرضي ومخالفة للدستور والقانون.

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