المرور تجري إغلاقا كليا لنفق الزعفرانة لمدة شهرين.. اعرف السبب

غلق كلي لنفق الزعفرانة



الإدارة العامة لمرور الجيزة

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدي المركبات المتجه لطريق الزعفرانة السير بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي حتي نفق بياض العرب.





ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلا والنيوجيرسي، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الطرق السريعة وإلزام قائدي المركبات بالالتزام بالتحويلة المرورية بنطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

تجري الإدارة العامة للمرور، غلقا كليا لنفق الزعفرانة بدءا من صباح اليوم ولمدة شهرين للقيام بأعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي وما يتضمنه من رفع كفاءة "نفق الزعفرانة" وتنفيذ أعمال تدعيم وصب للطبقة الخرسانية لجسم النفق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.تلك الأعمال ستلزم إجراء غلق كلي لنفق الزعفرانة بالاتجاهيين بدءا من صباح اليوم ولمدة شهرين علي أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، مع قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:-- القادم من طريق "21" الصف وأطفيح اتجاه "طريق الزعفرانة البحر الأحمر" السير يمينا اتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتي نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة.- القادم من طريق " 21 " الصف وأطفيح اتجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق 21 الصف وأطفيح حتى نفق أطفيح أو نفق الودي أو الاستكمال حتي مناطق الاخصاص ومنه للدائري الإقليمي اتجاه القاهرة.- القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة اتجاه مدينة أطفيح السير يمينا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر اتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة اتجاه بوابات الكريمات.