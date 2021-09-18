ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يخطط لعقد جلسة مع وكيل أعمال نجم الفريق الفرنسي عثمان ديمبيلي من أجل اتخاذ الخطوة النهائية لإتمام تجديد عقده.





ديمبيلي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه من المُقرر عقد الاجتماع في الأسبوع المقبل من أجل حسم الاتفاق لاستمرار ديمبيلي مع برشلونة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يحترم ديمبيلي الذي يواصل التعافي من إصابته في الركبة ويسعى خوان لابورتا رئيس النادي لتجديد عقده منذ أن فاز بانتخابات رئاسة البرسا.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبيلي يُقدر ذلك، حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل ويأمل النادي الكتالوني في حسم التجديد سريعًا قبل أن يصبح النجم الفرنسي حرًا في يناير المقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات كانت قد بدأت منذ أسابيع بين الطرفين وكانت هناك عدة مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب وديمبيلي نفسه وأنه تم إحراز تقدم بالفعل وهناك حالة تفاؤل بين الطرفين لكن لم يتم توقيع العقود حتى الآن.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط لتجديد عقد ديمبيلي حتى صيف 2024 حتى يتمكن النادي الكتالوني من وضعه في سوق الانتقالات إذا تم الاعتقاد أن ذلك أفضل لمستقبل الطرفين.



