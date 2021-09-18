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محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 154 من قروض شباب الخريجين

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:06 م
أيمن مختار، محافظ الدقهلية
أيمن مختار، محافظ الدقهلية
محمد كشك
وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 154 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر أغسطس 2021، وذلك بإجمالى756 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين
وقال المحافظ إن عددا ممن استفاد من الدفعة الجديدة هو 39 شابا وفتاة ( 13 من الذكور - 26 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 97.737 مليون جنيه استفاد منها 12259 شابا وفتاة ( 5867 ذكورا - 6392 إناثا).

جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته زينب الإمشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

محافظ الدقهلية 
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.
 
وقال "المحافظ" إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

وأضاف أن تلك القروض تمنح فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

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محافظ الدقهلية قروض شباب الخريجين أيمن مختار

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