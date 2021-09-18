محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 154 من قروض شباب الخريجين

قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين

وقال المحافظ إن عددا ممن استفاد من الدفعة الجديدة هو 39 شابا وفتاة ( 13 من الذكور - 26 من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 97.737 مليون جنيه استفاد منها 12259 شابا وفتاة ( 5867 ذكورا - 6392 إناثا).



جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته زينب الإمشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.



محافظ الدقهلية

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وقال "المحافظ" إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.



وأضاف أن تلك القروض تمنح فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.