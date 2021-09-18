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لمدة شهرين.. غلق كلي لنفق الزعفرانة بالجيزة لرفع كفاءته

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:07 م
طريق
طريق
إسماعيل منطاوي
أعلنت محافظة الجيزة، القيام بأعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي وما يتضمنه من رفع كفاءة "نفق الزعفرانة" وتنفيذ أعمال تدعيم وصب للطبقة الخرسانية لجسم النفق.
غلق كلي لنفق الزعفرانة
وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لنفق الزعفرانة بالإتجاهيين بدءا من صباح اليوم ولمدة شهرين علي أن تكون الأعمال علي مدار 24 ساعة.
تحويلات مرورية
ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات مرورية علي النحو التالي:-
- القادم من طريق " ٢١ " الصف وأطفيح إتجاه " طريق الزعفرانة البحر الأحمر " السير يمينآ إتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتي نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة.
- القادم من طريق " ٢١ " الصف وأطفيح إتجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق ٢١ الصف وأطفيح حتي نفق أطفيح او نفق الودي أو الاستكمال حتي مناطق الاخصاص ومنه للدائري الإقليمي إتجاه القاهرة.
- القادم من طريق الزعفرانة إتجاه نفق الزعفرانة إتجاه مدينة أطفيح السير يمينآ أعلي مسطح طريق الصعيد الحر إتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة إتجاه بوابات الكريمات.
كما تشير محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدي المركبات المتجه لطريق الزعفرانة السير بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي حتي نفق بياض العرب.
كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلآ والنيوجيرسي وذلك لتحقيق أعلي معدلات الأمن والسلامة علي الطرق السريعة والزام قائدي المركبات بالالتزام بالتحويلة المرورية بنطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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مرور غلق كلي غلق طريق تحويلات مرورية

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